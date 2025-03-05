Niğde'de bıçaklı saldırıya uğrayan uzman doktor Yürük'ten açıklama:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli uzman doktor Burak Yürük, açıklama yaptı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yürük, saldırganın 7-8 ay önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat ettiği bir hasta olduğunu belirtti.

Şüphelinin taburcu olduktan sonra belirli aralıklarla kontrole geldiğini anlatan Yürük, şunları kaydetti:

"Sonradan duyduğum madde kullanımı, evden ve hastaneden kaçma öyküleri olan bir hastaydı. Olay günü öğle arasındaydım ve odada tek başıma hasta sonuçlarına bakıyordum. Bir anda poliklinik odama gelerek 'Bu işler boş işler, emanetimi geri ver' dedi. Ardından doğrudan saldırdı. Beni takip ettiğini düşünüyorum. Daha sonra emniyete gitmiş, orada da 'Bana çip yerleştirdi, yapay zekayla beni kontrol ediyor' gibi şeyler söylemiş. Yapmış olduğumuz beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış ve bunu yapay zekayla ilişkilendirmiş. O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım."

Doktorların insanlara şifa dağıtmak için burada olduğunu aktaran Yürük, "Bir doktor olarak tek amacım hastalarımı iyileştirmek ancak bu tür olaylarla karşı karşıya kalınca mesleğimizi icra etmek daha da zor hale geliyor." ifadesini kullandı.

Yürük, "Sağlıkta Şiddete Hayır" sloganıyla bu sorunla mücadelede etmeleri ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.