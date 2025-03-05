Niğde Belediyesi "Aile Yılı" kapsamında gençlere destek sağlayacak

Niğde Belediyesi "Aile Yılı" kapsamında yeni evleneceklere ve kadınlara destek sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni evleneceklere belediye işletmesinde bulunan Nar Sosyal Tesisi, Alyans Düğün Salonu, Mavi Köşk Düğün Salonu ve Kumluca Sosyal Tesisi ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca kadınlara yönelik ücretsiz psikososyal destek, diyetisyen hizmeti ve hukuksal danışmanlık sağlanacak.

Öte yandan, NİĞMEK projesiyle kadınların ve engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımı desteklenmesinin yanı sıra Kadın Emek Pazarı (NİĞKEP) aracılığıyla da kadınların ürettiği yöresel ve doğal ürünlerin satışı teşvik edilecek.