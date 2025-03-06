Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" açıklaması

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklama yaptı.

İnan, yazılı açıklamasında, kolorektal kanserlerin dünyada ve Türkiye'de yaygın görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirtti.

Kolorektalin en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"40 yaşın altında kolorektal kanser nadirken 40 ile 50 yaştan sonra görülme sıklığı artmaya başlamaktadır. Kolorektal kanser vakalarının yüzde 85'i 50 yaş ve üzerindedir. Kalın bağırsağın polip ve kanserleri büyüyene kadar belirti vermezler. Tarama programlarıyla henüz kansere dönüşmemiş polipleri ve erken dönem lokalize kanserleri saptamak ve tedavi etmek mümkündür. Erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilir. Kolorektal kanserlerden korunmak sizin elinizde, sağlıklı beslenin, egzersiz yapın, tarama testlerinizi ihmal etmeyin."