Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasında imzalanan protokol eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarını kapsıyor.

Protokol kapsamında iki üniversite, ortak bilimsel araştırmalar yapmayı, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştirmeyi, eğitim öğretim alanlarında ortak projeler yürütmeyi ve akademik etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, işbirliğinin akademik anlamda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Uslu, "Üniversite olarak uluslararası işbirliklerine büyük önem veriyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol sayesinde eğitim ve bilim alanında önemli ortak çalışmalara imza atacağız. Öğrenci ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar yaratacak bu işbirliği, üniversitemizin bilimsel üretkenliğine de büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.