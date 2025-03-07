Niğde'de ilkokul öğrencilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Niğde'de ilkokul öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Niğde'de ilkokul öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Bor ilçesi Sami Baran İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, tarihe adını yazdıran kadınların portrelerini hazırlayarak Kadınlar Günü köşesi oluşturdu.
Ayrıca, etkinlik kapsamında kadın öğretmenlere gül dağıtıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.