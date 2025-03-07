Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de ilkokul öğrencileri anneleri için fidan dikti

        Niğde Şehit Varol Tosun İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annelerine hediye etmek için fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de ilkokul öğrencileri anneleri için fidan dikti
        ABONE OL

        Niğde Şehit Varol Tosun İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annelerine hediye etmek için fidan dikti.

        Öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama Merkezi'nde 60 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, çocukların annelerine anlamı bir hediye verdiklerini söyledi.

        Öğrenciler için güzel bir faaliyet olduğunu belirten Uslu, "Üniversitemiz toplumsal katkı açısından önemli bir yere sahip. Gerçekleştirilen etkinlik de bunun göstergesi. Çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendirmek adına önemliydi. Kadınlara yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...
        Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...
        Niğde'de ilkokul öğrencilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Niğde'de ilkokul öğrencilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        NÖHÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        NÖHÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" açıklam...
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" açıklam...
        Niğde Belediyesi "Aile Yılı" kapsamında gençlere destek sağlayacak
        Niğde Belediyesi "Aile Yılı" kapsamında gençlere destek sağlayacak
        Niğde'de bıçaklı saldırıya uğrayan uzman doktor Yürük'ten açıklama:
        Niğde'de bıçaklı saldırıya uğrayan uzman doktor Yürük'ten açıklama: