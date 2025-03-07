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        NÖHÜ'nün astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesine TÜBİTAK'tan destek

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesi TÜBİTAK'tan destek aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:39
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        NÖHÜ'nün astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesi TÜBİTAK'tan destek aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim görevlisi Döndü Erdoğan İnan'ın "Astımlı Bireylere Roy Adaptasyon Modeline Göre Verilen Eğitimin Psikososyal Uyum ve Yaşam Kalitesine Etkisi" projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Astım tanısıyla izlenen bireylerin roy adaptasyon modeli kullanılarak hazırlanan eğitimle, hastalığa ve tedaviye yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerinin fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerinin iyileştirilmesinin hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bilimsel araştırmalara önem verdiğini belirtti.

        Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak bilim dünyasına katkı sunduğunu aktaran Uslu, "Akademisyenlerimizin toplum sağlığına destek olabilecek önemli çalışmaları başarıyla gerçekleştirmeleri bizler için gurur vericidir. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, sağlık bilimleri alanında önemli bir çalışma olacak. Proje yürütücüsü akademisyenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Proje yürütücüsü Döndü Erdoğan İnan da astımın yalnızca fiziksel sağlığı değil, bireylerin psikososyal uyumlarını da etkilediğini kaydetti.

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