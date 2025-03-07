Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Yasemin Paşaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        ABONE OL

        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Yasemin Paşaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Paşaoğlu, mesajında, 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

        Bu günün kadınların hak sahibi olabilme mücadelelerinin sembolü olduğunu aktaran Paşaoğlu, şunları kaydetti:

        "AK Parti olarak bizler kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. Cumhuriyet'le birlikte Türk kadını birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Bugün kadınlar siyasetten ekonomiye, akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstleniyor. Parti olarak kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        NÖHÜ'nün astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesine TÜBİTAK'ta...
        NÖHÜ'nün astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesine TÜBİTAK'ta...
        Niğde'de ilkokul öğrencileri anneleri için fidan dikti
        Niğde'de ilkokul öğrencileri anneleri için fidan dikti
        Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...
        Niğde Valisi Çelik'in eşi Nermin Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...
        Niğde'de ilkokul öğrencilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Niğde'de ilkokul öğrencilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        NÖHÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        NÖHÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" açıklam...
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" açıklam...