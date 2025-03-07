AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Yasemin Paşaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Paşaoğlu, mesajında, 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

Bu günün kadınların hak sahibi olabilme mücadelelerinin sembolü olduğunu aktaran Paşaoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bizler kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. Cumhuriyet'le birlikte Türk kadını birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Bugün kadınlar siyasetten ekonomiye, akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstleniyor. Parti olarak kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."