Niğde'de çalıştığı çatıda elektrik akımına kapılan işçi düşerek yaralandı
Niğde'de bir evin çatısında çalışırken elektrik akımına kapılıp düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de bir evin çatısında çalışırken elektrik akımına kapılıp düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Edikli beldesinde iki katlı evin çatı kısmında çalışan T.B. (45), elindeki demir parçasının elektrik teline temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. T.B., yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan T.B., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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