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        Niğde'de çalıştığı çatıda elektrik akımına kapılan işçi düşerek yaralandı

        Niğde'de bir evin çatısında çalışırken elektrik akımına kapılıp düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:27
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        Niğde'de çalıştığı çatıda elektrik akımına kapılan işçi düşerek yaralandı
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        Niğde'de bir evin çatısında çalışırken elektrik akımına kapılıp düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Edikli beldesinde iki katlı evin çatı kısmında çalışan T.B. (45), elindeki demir parçasının elektrik teline temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. T.B., yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan T.B., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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