Niğde'de çalıştığı çatıda elektrik akımına kapılan işçi düşerek yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Edikli beldesinde iki katlı evin çatı kısmında çalışan T.B. (45), elindeki demir parçasının elektrik teline temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. T.B., yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

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