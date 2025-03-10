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        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Niğde'de konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanı hiçbir zaman gençleri bir söylem aracı olarak kullanmadı. Gençlik kollarından gelen tek lider olarak şu anda gençlerin her zaman siyasetin ve devletin tüm kademesinde aktif rol almasını sağladı ve bunu hiçbir zaman sözde bırakmadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 04:12 Güncelleme: 10.03.2025 - 04:12
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        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Niğde'de konuştu:
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        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanı hiçbir zaman gençleri bir söylem aracı olarak kullanmadı. Gençlik kollarından gelen tek lider olarak şu anda gençlerin her zaman siyasetin ve devletin tüm kademesinde aktif rol almasını sağladı ve bunu hiçbir zaman sözde bırakmadı." dedi.

        İbiş, Niğde'de belediyeye ait bir kafede düzenlenen "Gençlik Buluşması" sahur programında, 81 ilde 922 ilçede gençlerle sahur ve iftarlarda bir araya geldiklerini söyledi.

        AK Gençlik heyecanını tüm Türkiye'ye yansıtmaya gayret ettiklerini belirten İbiş, şöyle devam etti:

        "Bugün burada gençlik coşkuyla bir araya gelebiliyorsa bundan önceki dönemde il gençlik kolları başkanlığı yapmış abilerimizin büyük katkısı var. Onların koyduğu her tuğla, attığı her adım bugün bu hareketin böyle samimi, böyle büyük olmasının en büyük vesilelerinden bir tanesi. Önceki dönem görev yapmış il gençlik kolları başkanlarımıza, yönetimlerine teşekkür etmek istiyorum. Bu şekilde il gençlik kolları yapabilmiş bir başkanımız, gençlik kollarında emek vermiş bir başkanımız AK Parti'nin İl Başkanı olabiliyor. İşte bu AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin en büyük göstergelerinden bir tanesi."

        İbiş, AK Parti'de görev değişimlerinde gençlere öncelik verildiğini anımsatarak,"Şu anda AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu'na baktığımız zaman hemen hemen yarısı gençlik kollarından yetişme abilerimiz, ablalarımızdır." diye konuştu.

        Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle ülke siyasetinin bakış açısını değiştirdiğini dile getiren İbiş, gençlerin Türkiye siyasetindeki konumlanmasını da değiştirdiğine işaret etti.

        İbiş, ciddi bir mirasın temsilcileri olarak görev yaptıklarını vurgulayarak, "Niğde'deki bu mirasın şu anki temsilcileri olarak il gençlik kolları görev yapıyor. Bizler bu mirasın ağır yüklerini omuzlarımızda taşıyarak, bu yüke layık olmak ve bu yükü daha da artırmak için mücadelemizi veriyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde siyasette her zaman gençlerin önü açık olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

        Seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle gençlerin önündeki siyaset yasağını kaldırdıklarını anlatan İbiş, şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanı hiçbir zaman gençleri bir söylem aracı olarak kullanmadı. Gençlik kollarından gelen tek lider olarak şu anda gençlerin her zaman siyasetin ve devletin tüm kademesinde aktif rol almasını sağladı ve bunu hiçbir zaman sözde bırakmadı. Gördüğünüz gibi her dönemde gençlerle beraber yol yürüdü. Gençlere güvendi ve inandı, gençler de her zaman kendine güvenen ve inanan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu, bundan sonra da yanında olmaya devam edecek."

        İbiş, konuşmaların ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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