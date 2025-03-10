Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 175 bin dolu makaron ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda, 175 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 175 bin dolu makaron ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL

        Niğde'de düzenlenen operasyonda, 175 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapan ekipler, 175 bin dolu makaron, 28 litre kaçak etil alkol, 1 litre anason, 3 içki yapım kiti, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 66 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Niğde'de konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Niğde'de konuştu:
        Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        Niğde'de çalıştığı çatıda elektrik akımına kapılan işçi düşerek yaralandı
        Niğde'de çalıştığı çatıda elektrik akımına kapılan işçi düşerek yaralandı
        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesa...
        AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesa...
        NÖHÜ'nün astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesine TÜBİTAK'ta...
        NÖHÜ'nün astım hastalarının yaşam kalitesini artıracak projesine TÜBİTAK'ta...