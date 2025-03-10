Niğde'de 175 bin dolu makaron ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapan ekipler, 175 bin dolu makaron, 28 litre kaçak etil alkol, 1 litre anason, 3 içki yapım kiti, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 66 tabanca fişeği ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 175 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

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