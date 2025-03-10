Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi yakalandı
Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi 1 Ocak- 28 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay ile 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 151 kişi de yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
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