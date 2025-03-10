Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi yakalandı

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 151 kişi de yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi 1 Ocak- 28 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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