Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Niğde'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Niğde'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 7 hırsızlık olayını aydınlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.