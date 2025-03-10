Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Niğde'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL

        Niğde'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 7 hırsızlık olayını aydınlattı.

        Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı

        Benzer Haberler

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi yakalandı
        Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi yakalandı
        Niğde'de 175 bin dolu makaron ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Niğde'de 175 bin dolu makaron ve 28 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Niğde'de konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Niğde'de konuştu:
        Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü