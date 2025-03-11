Niğde Valisi Cahit Çelik, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, milli birlik ve beraberliğin sembolü olan İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın milletin azmini ve inancını destanlaştırarak ebedi bir mirasa dönüştüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığı uğruna her türlü fedakarlığı göze alacağını anlatan dizeleri, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir. İstiklal Marşı'nın her bir satırında vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve milletimizin sarsılmaz iradesi yansıtılmıştır. Bizlere düşen görev, İstiklal Marşı'nın anlamını en iyi şekilde kavrayıp, birlik ve beraberlik içinde ülkemize hizmet etmektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan topraklarını canları pahasına savunan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."