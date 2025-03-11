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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:24
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, bağımsızlık mücadelesinin simgesi, milletin ortak ruhunu ve inancını yansıtan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini belirtti.

        Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Merhum Mehmet Akif Ersoy, vatan topraklarının işgal altında olduğu dönemde kaleme aldığı İstiklal Marşı ile Türk milletinin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını, vatan sevgisini ve mücadele azmini en etkileyici şekilde anlatmıştır. Onun kaleme aldığı bu eşsiz eser, milletimizin yeniden şahlanışının ve birlik ruhunun en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Bugün de bu büyük mirası yaşatmak, onu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü yürekten kutluyor, istiklal mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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