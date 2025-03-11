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        Niğde Belediyesinin geleneksel iftar programları devam ediyor

        Niğde Belediyesince düzenlenen geleneksel iftar programları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:46
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        Niğde Belediyesinin geleneksel iftar programları devam ediyor
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        Niğde Belediyesince düzenlenen geleneksel iftar programları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk iftar buluşması 12 Mart'ta gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, iftar buluşmasında hem ramazan ayının bereketini paylaşacaklarını hem de halkın taleplerini dinleyeceklerini belirtti.

        Belediyecilik anlayışlarının halkın sesini duymak olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayı yalnızca oruç tutulan bir ay değil paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz büyük iftar soframız, sadece bir yemek organizasyonu değil, gönüllerin birleştiği, dertlerin paylaşıldığı ve umutların tazelendiği bir buluşma noktası olacak. Şehrimizin her köşesinden, her yaştan hemşehrimizi bu anlamlı sofrada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Gelin bu mübarek ayın bereketini hep birlikte paylaşalım, teravih namazımızı birlikte kılıp, muhabbetimizi çoğaltalım."

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