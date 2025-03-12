Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kemal Aydoğan İlkokulu Müdürü Yardımcısı Selçin Atlı'nın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu sergiledi.
Programa Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, öğrenciler ve veliler katıldı.
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