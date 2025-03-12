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        Niğde'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü bağ evinde yakalandı

        Niğde'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:30
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        Niğde'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü bağ evinde yakalandı
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        Niğde'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'yı saklandığı bağ evinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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