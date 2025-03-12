Niğde'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü bağ evinde yakalandı
Niğde'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Niğde'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'yı saklandığı bağ evinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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