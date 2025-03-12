Niğde Valisi Çelik, kültür mantarı üretim tesisinde incelemede bulundu

Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor ilçesinde faaliyet gösteren kültür mantarı üretim tesisinde incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında hibe desteği ile kurulan kültür mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

Tesiste incelemede bulunan Çelik, yetkiliden tesisin üretim kapasitesi ve sağlanan destekler hakkında bilgi aldı.

Çelik'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş da eşlik etti.