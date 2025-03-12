Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Zanlının ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 28 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah bulundurma ve ticaretini yapanlara yönelik Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

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