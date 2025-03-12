Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı

Zanlıların ikametinde yapılan aramada, 15 gram esrar, 3 uyuşturucu aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silahlara ait 285 fişek, ruhsatsız tabanca, komando bıçağı ve süngü ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah bulundurma ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

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