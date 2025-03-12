Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah bulundurma ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ikametinde yapılan aramada, 15 gram esrar, 3 uyuşturucu aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silahlara ait 285 fişek, ruhsatsız tabanca, komando bıçağı ve süngü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.