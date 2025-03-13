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        GÜNCELLEME - Niğde'de mumya satmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışırken yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:23
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        GÜNCELLEME - Niğde'de mumya satmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışırken yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

        Jandarma ekiplerince Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evinde mumya ele geçirilen H.G. ile H.O, İ.E, K.A, M.A, R.E. ve Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 11 Mart'ta yapılan operasyonda yeni gelişmeler yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde, tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahıslar tespit edilerek yakalanmış, operasyon kapsamında H.G'ye ait ikamette, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumya ele geçirilmişti. Soruşturma sürecinde şüpheli sayısı 7'ye yükselmiş olup H.O, H.G, İ.E, K.A, M.A, R.E. ve Ş.K. tutuklanmıştır. Ayrıca, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen alanda, jandarma eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kazı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik kararlı mücadelemiz kapsamında, özverili çalışmaları için jandarma teşkilatımıza ve sürecin hukuki aşamalarında titizlikle görev yapan adliye teşkilatımıza teşekkür ederiz."

        - Olay

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan H.G'nin ikametinde Orta Çağ dönemine ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirmişti.

        Operasyonda H.G. ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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