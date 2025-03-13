GÜNCELLEME - Niğde'de mumya satmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışırken yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekiplerince Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evinde mumya ele geçirilen H.G. ile H.O, İ.E, K.A, M.A, R.E. ve Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Mart'ta yapılan operasyonda yeni gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde, tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahıslar tespit edilerek yakalanmış, operasyon kapsamında H.G'ye ait ikamette, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumya ele geçirilmişti. Soruşturma sürecinde şüpheli sayısı 7'ye yükselmiş olup H.O, H.G, İ.E, K.A, M.A, R.E. ve Ş.K. tutuklanmıştır. Ayrıca, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen alanda, jandarma eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kazı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik kararlı mücadelemiz kapsamında, özverili çalışmaları için jandarma teşkilatımıza ve sürecin hukuki aşamalarında titizlikle görev yapan adliye teşkilatımıza teşekkür ederiz."

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan H.G'nin ikametinde Orta Çağ dönemine ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirmişti.

Operasyonda H.G. ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.