Niğde'de 14 Mart Tıp Bayramı mesajları

Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığın paha biçilmez olduğunu belirtti.

Zorluklara rağmen mesleklerini layıkıyla yerine getirme gayretinin, her zaman en büyük güçleri olacağını dile getiren İnan, "Bu özel günde hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan da hayatın her döneminde önemli roller üstlenen sağlık çalışanlarının meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve ülkeye hizmet ettiğini vurguladı.

Hekimlerin insanlık tarihiyle başlayan köklü ve şerefli bir mesleği ifa ettiklerine dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Hekimlerimiz, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sürdürülmesi için gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir. Zorlu bir eğitim süreciyle başlayan hekimlik, daima yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, teknolojiyi takip etmeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslektir. İnsan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak görevini büyük bir aşkla ve şevkle yerine getiren sağlık çalışanlarımız, sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibidir. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."