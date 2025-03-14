Niğde'de anne adayları gebe okulu eğitimleriyle bilinçleniyor
Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.
Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne adayları gebe okulunda doğum öncesi ve sonrası süreçle ilgili eğitim alıyor.
Poliklinikte kurulan stantta ebeler, anne adaylarına normal doğumun önemi anlatıyor.
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