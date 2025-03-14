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        Niğde'de anne adayları gebe okulu eğitimleriyle bilinçleniyor

        Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:33
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        Niğde'de anne adayları gebe okulu eğitimleriyle bilinçleniyor
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        Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne adayları gebe okulunda doğum öncesi ve sonrası süreçle ilgili eğitim alıyor.

        Poliklinikte kurulan stantta ebeler, anne adaylarına normal doğumun önemi anlatıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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