Niğde Valisi Çelik'ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, sağlık çalışanlarının insan hayatını her şeyin üstünde tutarak fedakarlık ve özveriyle görev yaptıklarını belirtti.

Hekimliğin yalnızca bir meslek değil, insanlığa adanmış kutsal bir vazife olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Günün her saatinde büyük bir özveriyle insan sağlığı için mücadele eden, bazen kendi sağlığını, ailesini, hatta hayatını ikinci plana atan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir. Özellikle pandemi gibi zorlu süreçlerde gösterdiğiniz fedakarlıklar, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onların verdiği emek, gösterdiği çaba ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum."