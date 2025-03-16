Niğde Belediyesi, cadde ve sokaklarda bayram temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte temizlik faaliyetleri düzenli aralıklarla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşlardan çevre temizliğine duyarlılık göstermelerini istedi.

Şehrin hijyenik ve estetik görünümünü korumak için benzer çalışmaların süreceği belirten Özdemir, "Temiz bir Niğde için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şehrimizi daha temiz ve yaşanabilir bir hale getireceğiz. Niğde'mizi bayrama en güzel şekilde hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.