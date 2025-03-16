Niğde Valiliğinden rüzgar ve fırtına uyarısı

Niğde Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte 17 Mart'ta kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Bu durumun, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmeleri gibi riskleri beraberinde getirebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Balkon ve çatıdaki eşyalar uçma riskine karşı sabitlenmelidir. Soba ve doğal gaz kullanan vatandaşlarımız, zehirlenmelere karşı gerekli tedbirleri almalıdır. Yetkililerin ve resmi kurumların duyuruları takip edilmelidir. Olası olumsuzlukların en aza indirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır."