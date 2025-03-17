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        Niğde'deki silahlı yaralamayla ilgili aranan şüpheli yakalandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde silahlı yaralamayla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:07
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        Niğde'deki silahlı yaralamayla ilgili aranan şüpheli yakalandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde silahlı yaralamayla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Bor ilçesinde silahlı yaralamaya karıştığı tespit edilen C.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda C.Ö, Bor çevre yolunda yakalandı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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