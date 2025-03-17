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        GÜNCELLEME - Niğde'de ihbara giden 2 polis, keser ve bıçakla yaralandı

        Niğde'de ihbara giden 2 polisi bıçak ve keserle yaralayan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:41
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        GÜNCELLEME - Niğde'de ihbara giden 2 polis, keser ve bıçakla yaralandı
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        Niğde'de ihbara giden 2 polisi bıçak ve keserle yaralayan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Alınan bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları A.G. (50) ve D.E'ye (30), şüpheli E.Y.Ö. (18) bıçak ve keserle saldırdı.

        Yaralanan polisler, zanlıyı ayağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polisler ile E.Y.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, yaralı polislere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Çelik, burada gazetecilere, zanlının olay öncesi dedesi ve amcasıyla da kavga ettiğini söyledi.

        Zanlının apartmandan çıkmak üzereyken ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bir elinde bıçak ve keser diğer elinde de satır olduğunu görmüş arkadaşlarımız. Biraz da uyuşturucunun etkisinde olduğunu değerlendiriyoruz. İlk çıkışta bir polis arkadaşımıza keser fırlatıyor akabinde de diğer polis arkadaşımıza bıçakla saldırıyor. Bunun neticesinde keseri fırlattığı arkadaşımız darbe alıyor ama dengesini kaybetmiyor. Daha sonra silahını kullanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Polis arkadaşlarımızı hastanede ziyaret ettim durumları iyi. Yaralanan arkadaşımızın birinin avuç içinde derin bir yarası var, başından darbe alan arkadaşımızın da tomografisi çekiliyor."

        Vali Çelik, "Uyuşturucu memleketin belası, terörden daha tehlikeli. Zanlının daha önce suç kayıtları da var. Bizler ailelerimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı ve memleketimizi el birliğiyle daha güvenli hale getirebiliriz. Sadece arza yönelik çalışmalar değil, aynı zamanda talebin azaltılmasına yönelik de herkesin desteğini istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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