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        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatıldı

        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:59
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        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatıldı
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        Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kurallarını anlattı.

        Polis ekipleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 70 kişiyi bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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