Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 24 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 710 paket kaçak sigara, 6 otomatik sigara basma makinesi, 33 kilogram tütün, 16 kutu kaçak çay, 500 sigara paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet, 7 cep telefonu ve 244 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.