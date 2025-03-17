Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 24 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 710 paket kaçak sigara, 6 otomatik sigara basma makinesi, 33 kilogram tütün, 16 kutu kaçak çay, 500 sigara paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet, 7 cep telefonu ve 244 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.