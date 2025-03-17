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        Niğde Valisi Çelik'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:13
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        Niğde Valisi Çelik'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihten silinmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlık ve hürriyet tutkusuyla yazdığı şanlı bir destanın adı olduğunu belirtti.

        Bu zaferle Türk milletinin istiklal ve istikbale olan inancını dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Yüce milletimiz bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhuyla bir milletin neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı olmuştur. Aziz şehitlerimiz, kanlarıyla suladıkları bu cennet vatanı bizlere emanet etmişlerdir. Bizler de onların emaneti olan bu kutsal toprakları korumak, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha ileri taşımakla sorumluyuz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve vatanımızın dört bir yanında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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