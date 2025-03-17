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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:02
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 5 kilo 480 gram skunk, 242,14 gram sentetik uyuşturucu, 2 cam aparatı, 35 bin 135 lira, bir miktar para ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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