Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 5 kilo 480 gram skunk, 242,14 gram sentetik uyuşturucu, 2 cam aparatı, 35 bin 135 lira, bir miktar para ve sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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