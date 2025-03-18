Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren büyük bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin yalnızca bir savaş olmadığını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Bu zafer, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatırken, gelecek nesillere aktarmamız gereken en önemli miraslardan biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu ruhu yaşatarak vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmektir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."