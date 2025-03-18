Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde dijital teknoloji tarım sektörüne entegre ediliyor

AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Disiplinlerarası Dijital Tarım Yüksek Lisans Programı öğrencileri, geleneksel tarım yöntemlerinin yanı sıra dijital teknolojinin tarım sektörüne entegrasyonunu da öğreniyor.

Fen Bilimler Enstitüsünde 2023'te açılan program, tarım teknolojisi ve dijital inovasyonu entegre ederek, öğrencilere tarım sektöründe yüksek lisans seviyesinde teknoloji tabanlı eğitim imkanı sunuyor.

Öğrenciler dijital araç, veri analizi, sensör teknolojisi, yapay zeka, IoT (nesnelerin interneti) gibi dijital teknolojilerin tarım sektörüne entegrasyonunu öğrenerek, geleneksel tarım yöntemlerinin yanı sıra modern dijital çözümleri de kullanabilen uzmanlar olarak yetişiyor.

- "Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk çalışma"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine önemli faaliyet alanlarından birinin de tarım olduğunu söyledi.

Tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu pandemi sürecinin herkese öğrettiğine dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti:

"Tarımın dijitalleşmesi çok önemli. Veri bilimi, mühendislik ve tarımı birleştirilerek daha verimli üretim sağlayan dijital tarımın önemini bir kez daha anladık. Bu bağlamda üniversitemiz 2023'te Dijital Tarım Lisansüstü Programı'nı kurdu. Programda 20 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler tarımda dijital dönüşüm mantığını çok iyi uygulayacak. Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk çalışmadır."

Birkaç yıl içerisinde doktora programı açmayı hedeflediklerini dile getiren Uslu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin 4 bölümüyle Türkiye'de en geniş uygulama alanına sahip olduğunu belirtti.

Uslu, "1000 dönümlük arazide ekim, biçim ve hayvansal üretim gerçekleşiyor. Bu anlamda da dijital dönüşüme en uygun üniversite Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesidir." dedi.

Gelecek dönemde dijital tarımdaki destekçilerden birinin üniversiteleri olacağını kaydeden Uslu, bu alanda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

- "Önümüzdeki yıllarda doktora programı da açacağız"