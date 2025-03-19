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        NÖHÜ öğrenci kulüplerine ÜNİDES desteği

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) öğrenci kulüpleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:27
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        NÖHÜ öğrenci kulüplerine ÜNİDES desteği
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) öğrenci kulüpleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 20 kulübün başvurusunun 16'sı kabul edilerek proje desteği alması uygun görüldü.

        Bu kapsamda desteklenen kulüpler, bilim ve teknoloji, sanat, spor, sosyal sorumluluk, uluslararası çalışmalar ve mesleki gelişim gibi projeler üretecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, destek alan tüm kulüpleri tebrik etti.

        Uslu, "Öğrencilerimizin projelerine verilen bu destek, üniversitemizin dinamizmini ve üretkenliğini göstermektedir. ÜNİDES'in gelecek dönem başvurularında destek alan proje sayımızın daha da artacak. Tüm öğrenci topluluklarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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