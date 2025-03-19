Niğde'de İnme Merkezi'nde 2024'te 100 hasta tedavi edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde hastalar hızlı müdahaleyle tedavi ediliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, merkezde geçen yıl 100 hasta tedavi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, son model teknolojik cihazlarla donatılan ve alanında uzman nöroloji hekim ve personellerle görev yaptıklarını ifade etti.

Merkezde beyin damarlarındaki tıkanmaya hızlı müdahale ettiklerini anlatan Doğan," Felçle gelen ve felç kalma riski olan hastalara 7 gün 24 saat esasında tedavi imkanı sunan merkezimiz hem ilimize hem de Niğde dışından gelen hastalarımıza şifa dağıtıyor. Tüm ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay da inmenin beyin damarlarında tıkanma ya da kanama sonrası felç ve ölüme neden olan bir sağlık problemi olduğunu kaydetti.