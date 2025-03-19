Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de İnme Merkezi'nde 2024'te 100 hasta tedavi edildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde hastalar hızlı müdahaleyle tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de İnme Merkezi'nde 2024'te 100 hasta tedavi edildi
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde hastalar hızlı müdahaleyle tedavi ediliyor.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, merkezde geçen yıl 100 hasta tedavi edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, son model teknolojik cihazlarla donatılan ve alanında uzman nöroloji hekim ve personellerle görev yaptıklarını ifade etti.

        Merkezde beyin damarlarındaki tıkanmaya hızlı müdahale ettiklerini anlatan Doğan," Felçle gelen ve felç kalma riski olan hastalara 7 gün 24 saat esasında tedavi imkanı sunan merkezimiz hem ilimize hem de Niğde dışından gelen hastalarımıza şifa dağıtıyor. Tüm ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay da inmenin beyin damarlarında tıkanma ya da kanama sonrası felç ve ölüme neden olan bir sağlık problemi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel'den gözaltı açıklaması
        Özel'den gözaltı açıklaması
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        NÖHÜ öğrenci kulüplerine ÜNİDES desteği
        NÖHÜ öğrenci kulüplerine ÜNİDES desteği
        2 polisi yaralayan şüphelinin vurularak yakalandığı olaya ilişkin görüntüle...
        2 polisi yaralayan şüphelinin vurularak yakalandığı olaya ilişkin görüntüle...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde dijital teknoloji tarım sektörüne en...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde dijital teknoloji tarım sektörüne en...
        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesaj...
        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesaj...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı