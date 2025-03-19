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        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza yazıldı

        Niğde'de, iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:08 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:08
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        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza yazıldı
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        Niğde'de, iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

        İş yerindeki masada bulunan kumar araç gereçleri ile 1500 liraya el konuldu.

        İş yeri sahibi A.G. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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