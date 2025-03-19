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        Niğde'de "özel belgede sahtecilik" ve "açığa imzayı kötüye kullanma" suçlarından 1 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de özel belgede sahtecilik ve açığa imzayı kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:37
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        Niğde'de "özel belgede sahtecilik" ve "açığa imzayı kötüye kullanma" suçlarından 1 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de özel belgede sahtecilik ve açığa imzayı kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel belgede sahtecilik ve açığa imzayı kötüye kullananlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 şarjör, ruhsatsız tüfek, 22 tüfek kartuşu, 2'si boş 37 senet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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