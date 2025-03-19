Niğde'de "özel belgede sahtecilik" ve "açığa imzayı kötüye kullanma" suçlarından 1 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 şarjör, ruhsatsız tüfek, 22 tüfek kartuşu, 2'si boş 37 senet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel belgede sahtecilik ve açığa imzayı kötüye kullananlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 zanlıyı yakaladı.

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