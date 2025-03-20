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        Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 00:48 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:48
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        Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Niğde-Çiftlik yolunun 10 ila 32. kilometreleri ve Çiftlik-Altunhisar yolunun 32 ila 56. kilometreleri arasındaki bölümün, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışı durdurulmuş olup, karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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