Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Niğde-Çiftlik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Niğde-Çiftlik yolunun 10 ila 32. kilometreleri ve Çiftlik-Altunhisar yolunun 32 ila 56. kilometreleri arasındaki bölümün, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışı durdurulmuş olup, karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir."
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