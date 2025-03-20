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        Niğde'de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Niğde Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:21
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        Niğde'de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Niğde Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 40 personel ve 16 kar küreme aracından oluşan ekipler, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Çalışmalar sonucunda ana arterler, bulvarlar ve toplu taşıma güzergahlarında ulaşım sağlanmaya başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların güvenliği ve konforunun kendileri için önemli olduğunu belirtti.

        Özdemir, "Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı ekiplerimiz sahada çalışıyor. Yeni alınan kamyonlarla kapasitemizi daha da artırdık. Şehir merkezinde ve ana güzergahlarda kesintisiz ulaşımı sağlamak, yaya güvenliğini teminat altına almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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