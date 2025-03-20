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        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Ay , Niğde'de teravih namazı kıldıracak

        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Niğde Kendirli Camisi'nde teravih namazı kıldıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:41
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        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Ay , Niğde'de teravih namazı kıldıracak
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        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Niğde Kendirli Camisi'nde teravih namazı kıldıracak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.15'te başlayacak olan teravih namazına tüm vatandaşlar davet edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'de kıymetli bir misafir ağırlayacaklarını belirtti.

        Özdemir, "Ramazan ayı, kardeşlik ve birlik ruhunun en yoğun yaşandığı, gönüllerin huzurla dolduğu mübarek bir zaman dilimidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocamızı şehrimizde ağırlamak, bu ruhu Niğde'ye taşımak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm hemşehrilerimizi hocamızın sesinden yankılanacak bu güzel namaza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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