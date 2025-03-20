Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Ay , Niğde'de teravih namazı kıldıracak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Niğde Kendirli Camisi'nde teravih namazı kıldıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.15'te başlayacak olan teravih namazına tüm vatandaşlar davet edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'de kıymetli bir misafir ağırlayacaklarını belirtti.

Özdemir, "Ramazan ayı, kardeşlik ve birlik ruhunun en yoğun yaşandığı, gönüllerin huzurla dolduğu mübarek bir zaman dilimidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocamızı şehrimizde ağırlamak, bu ruhu Niğde'ye taşımak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm hemşehrilerimizi hocamızın sesinden yankılanacak bu güzel namaza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.