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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Niğde'nin Çamardı ilçesi genelinde ve Sivas'ın Kangal ilçesinde taşımalı eğitim okullarında olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:56 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:56
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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Niğde'nin Çamardı ilçesi genelinde ve Sivas'ın Kangal ilçesinde taşımalı eğitim okullarında olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın yağışlı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlanan okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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