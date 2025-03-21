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        Rektör Uslu'dan Nevruz Bayramı mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:21
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        Rektör Uslu'dan Nevruz Bayramı mesajı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, Nevruz Bayramı'nın dünyanın farklı coğrafyalarında kutlanan kadim bir bayram olduğunu belirtti.

        Nevruz'un doğanın yeniden canlandığının ve baharın habercisi olduğunu anımsatan Uslu, "Dayanışma içinde kutlanan Nevruz Bayramı'nın yıl boyunca birlik, beraberlik ve huzur getireceğine inanırız. Bu anlamlı günün milletimiz ve tüm insanlık için barış, kardeşlik ve bereket dolu bir yılın başlangıcı olmasını diliyor, tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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