Kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yol durumuna ilişkin güncellemeleri takip etmeleri önem arz etmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada göre, önceki gün kapanan Niğde-Çiftlik yolunun 10 ile 32. kilometreleri ve Çiftlik-Altunhisar yolunun 32 ile 56. kilometreleri arasındaki bölümün yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiflik ve Çiftlik-Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanmaya başladı.

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