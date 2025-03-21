Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Nevruz Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Nevruz'un binlerce yıllık tarihin, kültürün ve kardeşliğin simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Nevruz'un baharın gelişi ve insan ruhunun tazelenmesini müjdeleyen bayram olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Nevruz Bayramı bolluğun, bereketin ve umudun bayramıdır. Aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, geçmişten aldığımız güç ve ilhamla geleceğe umutla baktığımız bir gündür. Bu bayram, tarih boyunca nice devletler kurmuş, kültür ve medeniyet inşa etmiş olan aziz milletimizin kökleriyle olan bağını yeniden hatırladığı ve kuvvetlendirdiği bir vesiledir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde daha nice Nevruz Bayram'larını hep birlikte kutlamayı diliyorum."