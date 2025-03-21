Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Nevruz Bayramı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Nevruz Bayramı mesajı
        ABONE OL

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, Nevruz'un binlerce yıllık tarihin, kültürün ve kardeşliğin simgelerinden biri olduğunu belirtti.

        Nevruz'un baharın gelişi ve insan ruhunun tazelenmesini müjdeleyen bayram olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

        "Nevruz Bayramı bolluğun, bereketin ve umudun bayramıdır. Aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, geçmişten aldığımız güç ve ilhamla geleceğe umutla baktığımız bir gündür. Bu bayram, tarih boyunca nice devletler kurmuş, kültür ve medeniyet inşa etmiş olan aziz milletimizin kökleriyle olan bağını yeniden hatırladığı ve kuvvetlendirdiği bir vesiledir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde daha nice Nevruz Bayram'larını hep birlikte kutlamayı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı
        Rektör Uslu'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Rektör Uslu'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime soğuk engeli
        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime soğuk engeli
        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Ay , Niğde'de teravih namazı...
        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Ay , Niğde'de teravih namazı...
        Niğde'de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Niğde'de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor