        Niğde Haberleri

        Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:00
        Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Niğde-Aksaray kara yolu Tepeköy mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 42 AGN 55 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 42 YN 702 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Serhat Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

