        Niğde Haberleri

        Niğde'de damperi açık kalan kamyon PTS direğine çarptı

        Niğde'de damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:44
        Niğde'de damperi açık kalan kamyon PTS direğine çarptı
        Niğde'de damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı.

        Niğde-Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisinde, Karayolları 64. Şube Şefliğine ait H.A. idaresindeki 38 KC 913 plakalı kamyonun damperi, sürücünün fark etmemesi üzerine açık kaldı.

        Açık damper, yol üzerindeki PTS direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kamyon ve PTS direğinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

