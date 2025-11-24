Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

        Niğde'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı ile yanında bulunan akrabası yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı ile yanında bulunan akrabası yakalandı.

        Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde dün ekili arazide hayvan otlatılması nedeniyle çıkan kavgada İ.B. (28) tarafından tüfekle ağır yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.Y. (35) kurtarılamadı.

        B.Y'nin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

        Jandarma, kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Konaklı beldesinde, ekili arazide hayvan otlatılması nedeniyle Y.E.B. (19) ile B.Y. arasında tartışma çıktığı belirtildi.

        Tartışmanın ardından Y.E.B'nin amcası İ.B'nin olay yerine geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İ.B'nin daha önce de aynı nedenle husumet yaşadığı B.Y'yi av tüfeğiyle vurduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Yaralı olarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen B.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın tarafı Y.E.B. ile birlikte firar eden İ.B. jandarma ekiplerimiz tarafından Niğde'de yakalanmıştır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Niğde Barosu: "Eşitlik ve özgürlükten vazgeçmeyeceğiz"
        Niğde Barosu: "Eşitlik ve özgürlükten vazgeçmeyeceğiz"
        Niğde 8. Kitap Fuarı kapılarını açtı
        Niğde 8. Kitap Fuarı kapılarını açtı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
        Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı
        Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı
        Niğde 8. Kitap Fuarı açıldı
        Niğde 8. Kitap Fuarı açıldı