Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 27-30 Kasım tarihlerinde yürüttüğü çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 132,75 gram sentetik uyuşturucu,11 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 76 fişek, 78 bin lira ve 150 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.